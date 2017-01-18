Лукас Лейва может вернуться в Бразилию

Полузащитник "Ливерпуля" Лукас Лейва в это трансферное окно может вернуться в чемпионат Бразилии. Как сообщает O Tempo, "Атлетику Минейру" проявляет интерес к 30-летнему футболисту, который ранее выразил недовольство малым количеством игрового времени. Ранее СМИ писали об интересе к бразильскому хавбеку со стороны "Интера". Нынешний контракт игрока с "красными" рассчитан до июня 2017 года.

В текущем сезоне Лейва провел 10 матчей в премьер-лиге, из которых всего в трех выходил на поле с первых минут.

Напомним, до перехода в "Ливерпуль" в 2007 году Лукас Лейва выступал за "Гремиу", воспитанником которого является.