Лука Миливоевич стал игроком "Кристал Пэлас"?

Полузащитник "Олимпиакоса" Лука Миливоевич продолжит карьеру в "Кристал Пэлас". Сербская букмекерская сеть Mozzart Sport опубликовала фото 25-летнего футболиста с футболкой "орлов" в руках. Предполагается, что "орлы" заплатят за серба около 12 миллионов фунтов стерлингов.

"Пэлас" переключил внимание на Миливоевича после того, как "Рубин" отказался продать Янна М`Вила за 11 миллионов. Полузащитник выступал за "Олимпиакос" с 2014 года, дважды став чемпионом Греции. Также на его счету 19 матчей за сборную Сербии.