Лука Миливоевич стал игроком "Кристал Пэлас"?

Полузащитник "Олимпиакоса" Лука Миливоевич продолжит карьеру в "Кристал Пэлас". Сербская букмекерская сеть Mozzart Sport опубликовала фото 25-летнего футболиста с футболкой "орлов" в руках. Предполагается, что "орлы" заплатят за серба около 12 миллионов фунтов стерлингов.
"Пэлас" переключил внимание на Миливоевича после того, как "Рубин" отказался продать Янна М`Вила за 11 миллионов. Полузащитник выступал за "Олимпиакос" с 2014 года, дважды став чемпионом Греции. Также на его счету 19 матчей за сборную Сербии.
BREAKING: Luka Milivojevic signed for Crystal Palace! https://t.co/TJ2pGxqDrJ #transferdeadlineday #Milivojevic #CrystalPalace #cpfc pic.twitter.com/iwQ4yRwSbe– Mozzart Sport (@MozzartSport) January 31, 2017