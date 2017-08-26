Лука Джорджевич: "Манчини сказал, что мне лучше уйти на год в аренду. Я согласился"

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич отметил, что перед сезоном у него состоялся разговор с главным тренером "Зенита" Роберто Манчини. По словам черногорца, во время встречи было решено, что ему необходима игровая практика в другой команде.

– В "Зените" у меня состоялся разговор с Роберто Манчини, - приводит Myslo слова Джорджевича. - Он высказал свое мнение, что мне лучше уйти куда-то на год в аренду, чтобы получить игровую практику. Я был с ним согласен. После этого поступило предложение от Миодрага Божовича. Он сказал, что хотел бы видеть меня в своей команде. Я долго не раздумывал, потому что мне сейчас важно играть, а не сидеть на скамейке запасных.

– Расскажите о тренере Божовиче. Как работается под его руководством?

– Я прошел предсезонную подготовку с "Зенитом", поэтому чувствовал себя физически очень комфортно. Нужно было время, чтобы найти должное взаимопонимание с партнерами. Думаю, матч в Грозном показал – мы на правильном пути.

Хочу сказать, что Божович – очень известная и интересная личность в Черногории. Я знал о нем еще до "Арсенала". Когда у меня появилась возможность поработать с ним, сразу согласился. Для меня это счастливая возможность. Он действительно отличный тренер и знает, как добиться положительного результата и хорошей атмосферы в команде.