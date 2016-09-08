Луиш Фелипе Виейра: "Хотели вернуть Гарая в "Бенфику", но "Зенит" требовал за него 20 миллионов евро"

Президент "Бенфики" Луиш Фелипе Виейра подчеркнул, что клуб раздумывал над возможностью возвращения защитника Эсекиэля Гарая. По его словам, переход не состоялся из-за того, что "Зенит" требовал за игрока слишком большую сумму денег.

- Мы хотели, чтобы Гарай вернулся в "Бенфику", - приводит Record слова Виейра. - Данный вопрос обсуждался несколько раз. Сам игрок тоже хотел возвращения, но "Зенит" требовал за него 20-25 миллионов евро.

Напомним, во время летнего трансферного окна 29-летний аргентинец перешел из "Зенита" в "Валенсию". Сумма трансфера составила около 20 миллионов евро.