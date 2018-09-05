Луис Суарес: "В "Барселоне" всегда будут рады Погба"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес высоко отозвался о полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Поле Погба, который, по данным СМИ, может продолжить карьеру в испанском клубе. В прессе появлялись сообщения о том, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью хочет заменить француза на хавбека "Реала" Тони Крооса.

– Погба – игрок топ-уровня. У него много отличных качеств, он является одним из лидеров "Манчестер Юнайтед", – цитирует RAC1 Суареса. – Он не принадлежит "Барселоне", но мы всегда будем рады ему.

Контракт француза с "МЮ" рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 90 миллионов евро.

В этом сезоне Погба принял участие в четырех матчах чемпионата Англии, забив 2 мяча. В этих встречах манкунианцы одержали две победы и потерпели два поражения.