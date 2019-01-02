Луис Муриэль: "Возвращение в Серию А очень важно для меня"

Колумбийский форвард Луис Муриэль рассказал, почему решил перейти в "Фиорентину", сообщает La Gazzetta dello Sport. 27-летний футболист перешел в итальянскую команду на правах аренды до конца сезона.
– Я очень счастлив оказаться здесь. "Милан"? Некоторое время назад я договорился обо всем с "фиалками" и дал слово директору Панталео Корвино, что перейду в "Фиорентину".
Возвращение в Серию А очень важно для меня, так как я хорошо знаком со здешним футболом. Не могу дождаться момента, когда снова выйду на поле, – приводит слова Муриэля La Gazzetta dello Sport.
В текущем сезоне Муриэль сыграл за "Севилью" в шести матчах и забил один гол.
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