Лучший игрок финала Лиги Европы-2015/2016 перешел в "Леванте"

Защитник "Шальке" Коке перешел в "Леванте", сообщает клубная пресс-служба. Испанский клуб арендовал 30-летнего игрока до июля 2018 года.
Отметим, что испанец в составе "Севильи" стал лучшим игроком финала Лиги Европы против "Ливерпуля" (3:1) в сезоне-2015/2016. Всего вместе с андалусийцами футболист выиграл три титула ЛЕ.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Коке провел два матча и не отметился результативными действиями.
Schalke 04 (@s04_es) y #LevanteUD pactan la cesión de @coke23andujar por lo que resta de temporada. ¡Bienvenido! 👋 https://t.co/SliUBTDD76 pic.twitter.com/PtLP8Vl24T– Levante UD (@LevanteUD) 16 декабря 2017 г.