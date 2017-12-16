Лучший игрок финала Лиги Европы-2015/2016 перешел в "Леванте"

Защитник "Шальке" Коке перешел в "Леванте", сообщает клубная пресс-служба. Испанский клуб арендовал 30-летнего игрока до июля 2018 года.

Отметим, что испанец в составе "Севильи" стал лучшим игроком финала Лиги Европы против "Ливерпуля" (3:1) в сезоне-2015/2016. Всего вместе с андалусийцами футболист выиграл три титула ЛЕ.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Коке провел два матча и не отметился результативными действиями.