Лучший бомбардир второго дивизиона чемпионата Дании перешел в "Брайтон"

"Брайтон" на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником "Эсбьерга" Андресом Дрейером. Финансовые условия сделки и срок соглашения не раскрываются.

20-летний хавбек выступал за "Эсбьерг" с 2017 по 2018 год. В 44 матчах на его счету 22 гола. В сезоне-2017/18 он с 18 мячами стал лучшим бомбардиром второго по силе дивизиона чемпионата страны и помог своей команде выйти в элиту датского футбола.

Трансферная стоимость Дрейера оценивается в 540 тысяч фунтов. По неофициальной информации, его контракт с "Брайтоном" рассчитан до лета 2022 года.