Лучший бомбардир чемпионата Грузии перешел в клуб из Дании

Нападающий "Самтредии" Буду Зивзивадзе стал игроком "Эсбьерга", сообщает клубная пресс-служба. Контракт 22-летнего форварда рассчитан до 2019 года.

Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Грузии Зивзивадзе является лучшим бомбардиром. На его счету 11 голов в 11 матчах национального первенства. На прошлой неделе футболист дебютировал в главной сборной страны.