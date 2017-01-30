17:18 | ФУТБОЛ — Трансферы

Лучший бомбардир чемпионата Грузии перешел в клуб из Дании

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Нападающий "Самтредии" Буду Зивзивадзе стал игроком "Эсбьерга", сообщает клубная пресс-служба. Контракт 22-летнего форварда рассчитан до 2019 года.

Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Грузии Зивзивадзе является лучшим бомбардиром. На его счету 11 голов в 11 матчах национального первенства. На прошлой неделе футболист дебютировал в главной сборной страны.

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Материалы REN-TV

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