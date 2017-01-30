Лучший бомбардир чемпионата Грузии перешел в клуб из Дании

Нападающий "Самтредии" Буду Зивзивадзе стал игроком "Эсбьерга", сообщает клубная пресс-служба. Контракт 22-летнего форварда рассчитан до 2019 года.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Грузии Зивзивадзе является лучшим бомбардиром. На его счету 11 голов в 11 матчах национального первенства. На прошлой неделе футболист дебютировал в главной сборной страны.
#OFFICIAL : #EsbjergfB dapatkan Budu Zivzivadze dari #Samtredia dengan kontrak 2,5 musim pic.twitter.com/w3nInS8ctf– Medio Transfer (@MedioTransfer) 29 января 2017 г.