Лучано Спаллетти: "Я счастлив, что такой игрок, как Модрич, хочет в "Интер"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти отметил, что был бы счастлив заполучить полузащитника "Реала" Луку Модрича. Вместе с тем, он не рассчитывает на этот трансфер.

- Я не знаю, что произодет, но счастлив, когда кто-то вроде Модрича хочет перейти к нам, - приводит Sky Sport Italia слова Спаллетти. - Тот факт, что он мог бы носить футболку "Интера", наполняет меня радостью. Но думаю, что сложно заполучить такого футболиста. Не уверен, что он перейдет в "Интер", потому что "Реал" все еще рассчитывает на него.