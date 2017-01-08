Лучано Спаллетти: "Рома" действительно хочет арендовать Фегули"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти подтвердил интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Софьяну Фегули. Согласно слухам, римляне хотят арендовать алжирца до конца сезона с последующим правом выкупа за 12 миллионов евро.

– Фегули? Мы исследуем трансферный рынок, и имя Софьяна в наших списках действительно значится, – цитирует Goal.com Спаллетти. – Нет смысла это отрицать или рассуждать о других новичках на эту же позицию. Фегули должен стать сменщиком Итурбе, который ушел в "Торино". Думаю, этим трансфером наша январская работа не ограничится.