Лучано Спаллетти: "Нет сомнений в том, что Икарди останется в "Интере"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти уверен, что нападающий "нерадзурри" Мауро Икарди не покинет клуб этим летом. Специалист полагает, что 25-летний аргентинец подпишет новый контракт.

– Я говорил с Мауро несколько раз. Он посылает четкие сигналы, – сказал Спаллетти в интервью Sky Sports. – На данный момент у меня нет сомнений в его желании остаться в команде.

Ранее сообщалось, что в переходе форварда заинтересованы "Челси" и "Реал"​. В минувшем сезоне Икарди провел 39 матчей во всех турнирах, забив 29 голов.