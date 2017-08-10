Луан: "Спартак"? Я еще ничего не решил"

Нападающий "Гремиу" Луан после ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес против "Годой Крус" (2:1) отметил, что пока не готов с точностью рассказать о своем будущем. По слова форварда, все его мысли пока с бразильской командой.

- "Спартак"? Я еще ничего не решил, - приводит ESPN слова Луана. - Мои мысли до сих пор здесь. Видел, что болельщики просят меня остаться. Завтра я буду более спокоен и смогу ответить на этот вопрос.

Ранее сообщалось о том, что "Спартак" согласовал с "Гремиу" трансфер форварда и заплатит за него 22-25 миллионов евро. Форвардом также интересуются "Ливерпуль" и "Арсенал", которые могут помешать осуществлению трансфера.