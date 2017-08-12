Луан перейдет в "Сампдорию" вместо "Спартака"?

"Сампдория" согласилась на условия "Гремиу" при переговорах по трансферу нападающего Луана, утверждает Rádio Guaíba. По информации источника, итальянский клуб согласен выплатить за 24-летнего бразильца 18 миллионов евро, а также выплатить процент от возможной перепродажи игрока. Кроме того, "Сампдория" готова подождать с оформлением перехода до зимы, когда в Бразилии закончится сезон.

Ранее сообщалось, что "Спартак" договорился о трансфере Луана. Однако сам футболист отметил, что его никто по поводу перехода не спрашивал и хотят продать против его воли. По сообщениям СМИ, сумма трансфера Луана из "Гремиу" в "Спартак" должна была составить порядка 22-25 миллионов евро.

На днях Луан получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира. Напомним, форвард играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола.

26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии. В этом сезоне в составе "Гремиу" Луан забил 13 голов и сделал 5 голевых передач в 21 матче.

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