00:21 | Футбол — Трансферы

Луан ничего не знает об интересе "Спартака"

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Нападающий "Гремиу" Луан после победы над "Атлетику Минейру" в матче 19-го тура чемпионата Бразилии (2:0) заявил, что ему ничего не известно об интересе со стороны "Спартака". 24-летний бразилец сосредоточен на своей нынешней команде. Ранее агент игрока заявил, что трансфер в московский клуб может быть оформлен в ближайшее время

- Я ничего не знаю об интересе "Спартака", - цитирует Soccer News Grêmio Луана. - Все мои мысли о "Гремиу". Сейчас я думаю об игре с "Годой Крус".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Obl2007

Спартак продолжает жевать сопли а зенит опять подписывает очередного аргентинца под усиление (((((

02:33

ЗлобныйЖиртрест

Чухнул что туда ехать - удар по репутации

02:05

andreiwantsev

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden

02:03

Chibisov

Какой луан? Максимум приедет какой нибудь хуан))))

00:42

Ganik

После сегодняшнего матча многие игроки забудут о Спартаке.

00:38

баламошка

По ходу спрятался, после того как узнал результат последнего матча Спартака.

00:22