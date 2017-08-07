Луан ничего не знает об интересе "Спартака"

Нападающий "Гремиу" Луан после победы над "Атлетику Минейру" в матче 19-го тура чемпионата Бразилии (2:0) заявил, что ему ничего не известно об интересе со стороны "Спартака". 24-летний бразилец сосредоточен на своей нынешней команде. Ранее агент игрока заявил, что трансфер в московский клуб может быть оформлен в ближайшее время.

- Я ничего не знаю об интересе "Спартака", - цитирует Soccer News Grêmio Луана. - Все мои мысли о "Гремиу". Сейчас я думаю об игре с "Годой Крус".