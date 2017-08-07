Луан ничего не знает об интересе "Спартака"

Нападающий "Гремиу" Луан после победы над "Атлетику Минейру" в матче 19-го тура чемпионата Бразилии (2:0) заявил, что ему ничего не известно об интересе со стороны "Спартака". 24-летний бразилец сосредоточен на своей нынешней команде. Ранее агент игрока заявил, что трансфер в московский клуб может быть оформлен в ближайшее время.
- Я ничего не знаю об интересе "Спартака", - цитирует Soccer News Grêmio Луана. - Все мои мысли о "Гремиу". Сейчас я думаю об игре с "Годой Крус".
"Não sei nada sobre o Spartak. Quero saber do Grêmio. Minha cabeça está focada no jogo contra o Godoy Cruz"– Soccer News Grêmio (@SoccerGremio) 6 августа 2017 г.
- Luan pic.twitter.com/F5gwZMvz2R
Obl2007
Спартак продолжает жевать сопли а зенит опять подписывает очередного аргентинца под усиление (((((
02:33
ЗлобныйЖиртрест
Чухнул что туда ехать - удар по репутации
02:05
andreiwantsev
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02:03
Chibisov
Какой луан? Максимум приедет какой нибудь хуан))))
00:42
Ganik
После сегодняшнего матча многие игроки забудут о Спартаке.
00:38
баламошка
По ходу спрятался, после того как узнал результат последнего матча Спартака.
00:22