"Лос-Анджелес" не отдаст Велу в аренду "Барселоне"

"Лос-Анджелес" не отпустит нападающего Карлоса Велу в аренду в "Барселону", сообщает AS со ссылкой на футбольного директора калифорнийцев Джона Торрингтона. По данным источника, каталонцы хотели арендовать 29-летнего мексиканца, чтобы сделать более глубоким состав в нападении. Однако "Лос-Анджелес" категорически отказывается от варианта с арендой, но готов совершить полноценную продажу игрока.

Вела перешел в "Лос-Анджелес" из "Реал Сосьедад" и забил в 32 матчах в США 15 мячей. Ранее он также играл за "Арсенал".