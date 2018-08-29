Лорис Кариус: "Клопп хотел, чтобы я остался в "Ливерпуле"

Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус заявил, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хотел, чтобы он остался в мерсисайдском клубе. Черно-белые арендовали 25-летнего немца на два сезона.

- Клопп хотел, чтобы я остался в команде, - цитирует Кариуса Sky Sports. - По его мнению, за "Ливерпуль" должны играть только лучшие футболисты. Но я говорил с ним и сообщил о своем желании уйти. Мне важно играть за "Бешикташ". Клопп понял мою ситуацию.

Думаю, так будет лучше для всех. Клопп пожелал мне удачи, но сказал, что хотел бы оставить меня в команде.

Кариус выступал за "Ливерпуль" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 33 матча в составе "красных" и пропустил 31 гол.

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