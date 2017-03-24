09:05 | ФУТБОЛ — Трансферы

Ломбертс согласовал контракт с "Остенде"

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Защитник "Зенита" Николас Ломбертс согласовал условия контракта с бельгийским клубом "Остенде". Соглашение 32-летнего футболиста с российским клубом рассчитано до июня 2018 года. В этом сезоне Ломбертс провел всего 5 матчей за "Зенит". За петербургский клуб он выступает с 2007 года, всего в футболке "Зенита" он провел 285 игр, в которых забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.

- Мы сообщаем, что достигнута договоренность с Николасом Ломбертсом о переходе в наш клуб. Ждите подробности трансфера, - говорится в сообщении в "Твиттере" клуба.

 

 

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