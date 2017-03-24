14:02 | ФУТБОЛ — Трансферы

Ломбертс подписал контракт с "Остенде" на три года

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Сегодня защитник "Зенита" Николас Ломбертс подписал контракт с бельгийским клубом "Остенде", сообщает официальный сайт команды. Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на три года и вступит в силу этим летом.

Ранее в бельгийских СМИ появилась информация о том, что сумма трансфера Ломбертса составит 1,5 миллиона евро. В этом сезоне он провел всего 5 матчей за "Зенит". За петербургский клуб он выступает с 2007 года, всего в футболке "Зенита" он принял участие в 285 играх, в которых забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач.

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