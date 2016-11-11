14:55 | ФУТБОЛ — Трансферы

Ломбертс на следующей неделе обсудит свое будущее с руководством "Зенита"

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Сантуш Верхлуст, агент защитника "Зенита" Николаса Ломбертса, сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с руководством питерского клуба. На ней стороны обсудят предложения других клубов по трансферу футболиста.

Летом интерес к Ломбертсу проявлял "Андерлехт", но "Зенит" отказался продавать игрока. В этом сезоне защитник провел восемь матчей в составе питерской команды во всех турнирах.

У руководства запланирована с нами встреча на следующей неделе по поводу будущего Николаса в "Зените", - приводит ТАСС слова Верхлуста. - Мы будем обсуждать интерес к нему со стороны других клубов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3776791

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