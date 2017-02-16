"Локомотив" заплатит 5,4 миллиона евро за лучшего игрока Кубка Африки?

Нападающий "Ольборга" и сборной Камеруна Кристиан Бассогог до закрытия трансферного окна в России может перебраться в "Локомотив". Как утверждает в своем твиттере редактор nordicbetblog.dk Сорен Соргенфри, железнодорожники предложили за 21-летнего камерунца, признанного лучшим игроком Кубка Африки-2017, 5,38 миллиона евро. Также отмечается, что футболист отклонил предложение из Китая.
В текущем сезоне Бассогог забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 21 матче чемпионата Дании. На Кубке африканских наций он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 6 встречах.
Ранее известный тренер Виктор Бондаренко, более 20 лет работавший в Африке, выразил мнение, что Бассогог может заменить в "Локо" ушедшего в "Спартак" Александра Самедова.
Lokomotiv Moskva vil byde 40 mio kr for bassogog. Budkrig med Henan. #sldk– Søren Sorgenfri (@SSorgenfri) 15 февраля 2017 г.
Serjinio
Посмотрим-посмотрим.. Лучший футболист кубка Африки... Мало верится в этот трансфер, но если он состоится, то обязательно выпью по этому поводу грамм 150!!!!!!
10:48
баламошка
Пусть за 54 млн попробуют купить. Только баламошке тогда вместе с бабушками придётся всю жизнь на товарняках за грибами и ягодами ездить.
10:38
баламошка
Это такой пиар-ход от Геркуса?) В Китай переходить отказался за какие-нибудь баснословные деньги, а к Шпалычу уже лыжи свои камерунские навострил ехать?
10:36