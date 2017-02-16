"Локомотив" заплатит 5,4 миллиона евро за лучшего игрока Кубка Африки?

Нападающий "Ольборга" и сборной Камеруна Кристиан Бассогог до закрытия трансферного окна в России может перебраться в "Локомотив". Как утверждает в своем твиттере редактор nordicbetblog.dk Сорен Соргенфри, железнодорожники предложили за 21-летнего камерунца, признанного лучшим игроком Кубка Африки-2017, 5,38 миллиона евро. Также отмечается, что футболист отклонил предложение из Китая.

В текущем сезоне Бассогог забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 21 матче чемпионата Дании. На Кубке африканских наций он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 6 встречах.

Ранее известный тренер Виктор Бондаренко, более 20 лет работавший в Африке, выразил мнение, что Бассогог может заменить в "Локо" ушедшего в "Спартак" Александра Самедова.