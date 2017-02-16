10:23 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Локомотив" заплатит 5,4 миллиона евро за лучшего игрока Кубка Африки?

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Нападающий "Ольборга" и сборной Камеруна Кристиан Бассогог до закрытия трансферного окна в России может перебраться в "Локомотив". Как утверждает в своем твиттере редактор nordicbetblog.dk Сорен Соргенфри, железнодорожники предложили за 21-летнего камерунца, признанного лучшим игроком Кубка Африки-2017, 5,38 миллиона евро. Также отмечается, что футболист отклонил предложение из Китая.

В текущем сезоне Бассогог забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 21 матче чемпионата Дании. На Кубке африканских наций он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 6 встречах.

Ранее известный тренер Виктор Бондаренко, более 20 лет работавший в Африке, выразил мнение, что Бассогог может заменить в "Локо" ушедшего в "Спартак" Александра Самедова.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Serjinio

Посмотрим-посмотрим.. Лучший футболист кубка Африки... Мало верится в этот трансфер, но если он состоится, то обязательно выпью по этому поводу грамм 150!!!!!!

10:48

баламошка

Пусть за 54 млн попробуют купить. Только баламошке тогда вместе с бабушками придётся всю жизнь на товарняках за грибами и ягодами ездить.

10:38

баламошка

Это такой пиар-ход от Геркуса?) В Китай переходить отказался за какие-нибудь баснословные деньги, а к Шпалычу уже лыжи свои камерунские навострил ехать?

10:36

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