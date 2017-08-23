"Локомотив" в Инстаграме выложил фото Эдера с Роналду

Пресс-служба "Локомотива" в Инстаграме выложила фотографию, на которой запечатлены нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и Эдер. Ранее "СЭ" сообщал, что железнодорожники могут подписать форварда "Лилля", который стал автором победного гола португальцев в финале Euro-2016 против Франции (1:0). Кроме того, на страницу Эдера в Инстаграме подписался президент "Локо" Илья Геркус.

"Просто фотография. Ничего необычного. Просто чемпионы Европы позируют для селфи", - подписан снимок пресс-службой "Локо".

Отметим, что в прошлом сезоне 29-летний Эдер на клубном уровне во всех турнирах сыграл 37 матчей, забил шесть голов.

Просто фотография. Ничего необычного. Просто чемпионы Европы позируют для селфи 😜 Публикация от FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv) Авг 22 2017 в 2:52 PDT

Квест от Ильи Геркуса. Кого покупает "Локомотив"? //

Эдер, которого ненавидит Франция. Кто едет в "Локо"