"Локомотив" намекнул на скорый переход Крыховяка. Три поста в Инстаграме

"Локомотив" намекнул на скорый переход полузащитника "ПСЖ" Гжегожа Крыховяка. В Инстаграме железнодорожников появилась фотография, на которой изображен игрок в форме "ПСЖ", которая при рассмотрении сквозь очки превращается в игровую майку "Локомотива".

"Внимательно присмотритесь!" - таким комментарием сопровождается фотография.

Перед этим "Локо" оставил еще два намека.

Первый.

Второй.

В минувшем сезоне Крыховяк выступал на правах аренды за "Вест Бромвич". В составе английского клуба он провел 31 матч и отметился 2 результативными передачами.

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