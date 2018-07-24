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"Локомотив" намекнул на скорый переход Крыховяка. Три поста в Инстаграме


"Локомотив" намекнул на скорый переход полузащитника "ПСЖ"  Гжегожа Крыховяка. В Инстаграме железнодорожников появилась фотография, на которой изображен игрок в форме "ПСЖ", которая при рассмотрении сквозь очки превращается в игровую майку "Локомотива".

"Внимательно присмотритесь!" - таким комментарием сопровождается фотография. 

 

Внимательно присмотритесь!

Публикация от 🏆🏆🏆 "Локомотив" – ЧЕМПИОН! (@fclokomotiv) 24 Июл 2018 в 5:46 PDT

Перед этим "Локо" оставил еще два намека.

Первый.

Второй.

В минувшем сезоне Крыховяк выступал на правах аренды за "Вест Бромвич". В составе английского клуба он провел 31 матч и отметился 2 результативными передачами. 

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