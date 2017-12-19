"Локомотив" и "Наполи" поспорят за 20-летнего форварда "Фламенго"

Нападающий "Фламенго" Фелипе Визеу может продолжить карьеру в "Локомотиве". Как сообщает журналист Вене Касагранде в своем Твиттере, железнодорожники связались с компанией, представляющей интересы 20-летнего игрока. Также сообщается об интересе к футболисту со стороны "Наполи".
В сезоне-2017 Фелипе Визеу провел 18 матчей и забил 2 гола в бразильской серии A, а также отметился 5 голами в 8 матчах Южноамериканского кубка.
SpaMan
у Наполи нет шансов..тут без 5 минут чемпион!
20:08
redgy
нафиг! Ари поправиться скоро должен
19:58
Сильвербой
Как минимум глупо писать о споре наших клубов с европейскими топами за кого-либо!!!
19:55