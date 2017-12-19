19:47 | Футбол — Трансферы

"Локомотив" и "Наполи" поспорят за 20-летнего форварда "Фламенго"

3

Нападающий "Фламенго"  Фелипе Визеу может продолжить карьеру в "Локомотиве". Как сообщает журналист Вене Касагранде в своем Твиттере, железнодорожники связались с компанией, представляющей интересы 20-летнего игрока. Также сообщается об интересе к футболисту со стороны "Наполи".

В сезоне-2017 Фелипе Визеу провел 18 матчей и забил 2 гола в бразильской серии A, а также отметился 5 голами в 8 матчах Южноамериканского кубка.

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

SpaMan

у Наполи нет шансов..тут без 5 минут чемпион!

20:08

redgy

нафиг! Ари поправиться скоро должен

19:58

Сильвербой

Как минимум глупо писать о споре наших клубов с европейскими топами за кого-либо!!!

19:55