"Локомотив" и "Наполи" поспорят за 20-летнего форварда "Фламенго"

Нападающий "Фламенго" Фелипе Визеу может продолжить карьеру в "Локомотиве". Как сообщает журналист Вене Касагранде в своем Твиттере, железнодорожники связались с компанией, представляющей интересы 20-летнего игрока. Также сообщается об интересе к футболисту со стороны "Наполи".

В сезоне-2017 Фелипе Визеу провел 18 матчей и забил 2 гола в бразильской серии A, а также отметился 5 голами в 8 матчах Южноамериканского кубка.