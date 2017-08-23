"Локомотив" арендовал Эдера до конца сезона

"Локомотив" объявил о подписании нападающего "Лилля" Эдера. За железнодорожников португалец будет выступать на правах аренды до конца сезона. После этого "Локо" сможет выкупить контракт игрока. В новой команде он будет выступать под 24-м номером.

Соглашение с 29-летним форвардом было подписано сегодня в Риме. Ранее в столице Италии Эдер прошел медосмотр для "Локомотива".

Отметим, Эдер ранее выступал за португальские "Академику" и "Брагу". В 2015 году перебрался в "Суонси", где не смог закрепиться в составе и перешел в "Лилль" на правах аренды. Летом 2016 года французский клуб выкупил его контракт. В прошлом сезоне провел 37 матчей, в которых забил семь мячей.

Кроме того, Эдер является игроком сборной Португалии. В составе команды он провел 33 матча, в которых забил 4 мяча. Единственный гол в официальной встрече пришелся на финал Euro-2016. Эдер принес португальцам победу над Францией - 1:0.