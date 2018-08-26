Лофтус-Чик может стать одноклубником Головина

Руководство "Монако" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Рубену Лофтус-Чику, сообщает Sun. По информации источника, монегаски готовы арендовать 22-летнего хавбека на один сезон, гарантировав тому игровое время.

Лофтус-Чик – воспитанник "синих". За основной состав лондонцев он дебютировал в сезоне-2014/15. Прошлый сезон он провел в аренде в "Кристал Пэлас" (25 игр, 2 гола). В этом сезоне не его счету 22 минуты в победной игре против "Хаддерсфилда" (3:0).

Отметим, что ранее новый главный тренер "Челси" Маурицио Сарри выражал заинтересованность в том, чтобы Лофтус-Чик остался в команде.

Если сделка состоится, английский хавбек станет одноклубником россиянина Александра Головина, который летом перешел в "Монако" из ЦСКА за 30 миллионов евро.