"Ливерпуль" установил крайний срок для трансфера Коутинью в "Барселону"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью все еще может перейти в "Барселону". По информации Onda Cero, "красные" поставили крайние сроки по трансферу 25-летнего бразильца - 28 августа.

Ранее сообщалось о том, что Коутинью попросил руководство клуба не включать его в заявку на групповой турнир Лиги чемпионов. Тем самым игрок пытается убедить руководство "красных" отпустить его в "Барселону", которая готова заплатить за трансфер 150 миллионов евро.