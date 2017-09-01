"Ливерпуль" продаст Коутинью следующим летом

"Ливерпуль" готов продать полузащитника Филиппе Коутинью по окончании сезона-2017/18. По информации Sport, "красные" рассмотрят варианты с продажей после чемпионата мира 2018 года.

Ранее интерес к футболисту проявляла "Барселона", которая предлагала за бразильца 150 миллионов евро. Переход может состояться сегодня, так как в Испании трансферное окно открыто до 1 сентября включительно.

Напомним, Коутинью играет за "Ливерпуль" с 2013 года. За это время он забил 24 мяча и отдал 37 голевых передач в 181 матче.