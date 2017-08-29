"Ливерпуль" предложил "Монако" за Лемара Ориги и 80 миллионов евро в рассрочку

"Ливерпуль" сделал еще одно предложение по трансферу полузащитника "Монако" Тома Лемара. Как сообщает L’Equipe, "красные" предложили за француза 80 миллионов евро в рассрочку на два года, а также нападающего Дивока Ориги, который может выступать за французский клуб на правах аренды.

Вчера утром появилась информация, что "красные" готовы заплатить 72 миллиона евро сразу, а еще 8 миллионов - в виде бонусов, что является рекордной цифрой для английского клуба.

В прошлом сезоне Лемар принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, в которых забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Срок контракта полузащитника с "Монако" рассчитан до лета 2020 года.