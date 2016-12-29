"Ливерпуль" намерен выкупить Диего Лопеса у "Милана"?

Вратарь "Милана" Диего Лопес, выступающий на правах аренды за "Эспаньол", интересен "Ливерпулю". Как утверждает Daily Star, англичане намерены обратиться к руководителям миланского клуба с целью выкупа контракта голкипера в предстоящее трансферное окно.

Тренерский штаб и болельщики "Ливерпуля" недовольны игрой действующих стражей ворот команды – Лориса Кариуса и Симона Миньоле. Лопес, напротив, проводит в составе "попугаев" один из лучших сезонов в карьере, несмотря на то, что в сезоне-2015/16 испанец практически не играл.