"Ливерпуль" контактировал с "ПСЖ" относительно Дракслера

"Ливерпуль" возобновил интерес к полузащитнику "ПСЖ" Юлиану Дракслеру, сообщает L'Equipe. Летом мерсисайдцы уже обращались к парижскому клубу по поводу покупки 24-летнего футболиста.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лично заинтересован в услугах немца. Высокая конкуренция в "ПСЖ" может вынудить Дракслера покинуть клуб, так как в преддверии чемпионата мира-2018 игрок нуждается в игровой практике, чтобы получить вызов в сборную.

В этом сезоне футболист провел за "ПСЖ" 16 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.