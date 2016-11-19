"Ливерпуль" интересуется Промесом

Нападающий "Спартака" Квинси Промес может продолжить карьеру в "Ливерпуле", сообщает Liverpool Echo. "Красные" хотят приобрести форварда сборной Голландии уже в зимнее трансферное окно. Московский клуб не готов расставаться с лидером команды меньше, чем за 25 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт Промеса со "Спартаком" заключен до лета 2021 года. В текущем сезоне на его счету 5 голов и 6 передач в 10 матчах чемпионата России. По итогам прошлого сезона он был признан лучшим игроком команды по версии болельщиков и накануне получил награду.