10:58 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Ливерпуль" интересуется Промесом

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес может продолжить карьеру в "Ливерпуле", сообщает Liverpool Echo. "Красные" хотят приобрести форварда сборной Голландии уже в зимнее трансферное окно. Московский клуб не готов расставаться с лидером команды меньше, чем за 25 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт Промеса со "Спартаком" заключен до лета 2021 года. В текущем сезоне на его счету 5 голов и 6 передач в 10 матчах чемпионата России. По итогам прошлого сезона он был признан лучшим игроком команды по версии болельщиков и накануне получил награду.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Exsorsist

Не дадут.

11:39

Exsorsist

Если Промесу сохранят в Ливере зарплату , как в Спартаке, то больше него в Ливере будут получать только Старридж, Балотелли, ну и Джерард, конечно. Возможно еще Глен Джонсон. Не дадут столько.

11:37

Komendant1

Да кто ж за него такие деньжищи отвалит.

11:26

maxscorp78

пусть хоть чемпионат выиграют...а потом можно на все 4

11:09

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