"Ливерпуль" интересуется Промесом

Нападающий "Спартака" Квинси Промес может продолжить карьеру в "Ливерпуле", сообщает Liverpool Echo. "Красные" хотят приобрести форварда сборной Голландии уже в зимнее трансферное окно. Московский клуб не готов расставаться с лидером команды меньше, чем за 25 миллионов фунтов стерлингов.
Контракт Промеса со "Спартаком" заключен до лета 2021 года. В текущем сезоне на его счету 5 голов и 6 передач в 10 матчах чемпионата России. По итогам прошлого сезона он был признан лучшим игроком команды по версии болельщиков и накануне получил награду.
Exsorsist
Не дадут.
11:39
Exsorsist
Если Промесу сохранят в Ливере зарплату , как в Спартаке, то больше него в Ливере будут получать только Старридж, Балотелли, ну и Джерард, конечно. Возможно еще Глен Джонсон. Не дадут столько.
11:37
Komendant1
Да кто ж за него такие деньжищи отвалит.
11:26
maxscorp78
пусть хоть чемпионат выиграют...а потом можно на все 4
11:09