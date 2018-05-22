"Ливерпуль" и "Атлетико" заинтересованы в приобретении Дибалы

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может перейти в "Ливерпуль" или мадридский "Атлетико". Как сообщает портал Tuttosport, "красные" рассчитывают приобрести 24-летнего аргентинца в случае ухода лучшего бомбардира команды Мохамеда Салаха в "Реал". "Атлетико" же попытается приобрести нападающего, если Антуан Гризманн перейдет в "Барселону".

В текущем сезоне Дибала провел 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.