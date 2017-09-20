"Ливерпуль" хотел купить на замену Коутинью Мюллера

"Ливерпуль" рассматривал нападающего "Баварии" Томаса Мюллера в качестве замены Филиппе Коутинью, сообщает Sky Sports. "Красные" отправили официальное предложение по немецкому футболисту, однако получили отказ.

Бразилец мог перейти во время летнего трансферного окна в "Барселону". Сегодня президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу отметил, что его клуб не захотел участвовать в необоснованном завышении цен на трансферном рынке прошлым летом. Он подчеркнул, что"Ливерпуль" хотел выручить 200 миллионов евро за Филиппе Коутинью.