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16:41 | Футбол — Трансферы

"Ливерпуль" хочет подписать де Фрая

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Защитник "Лацио" Стефан де Фрай может перейти в "Ливерпуль", сообщает Calciomercato. По информации источника, руководство "красных" хочет подписать 25-летнего голландца на правах свободного агента.

Отметим, что соглашение футболиста с "мерсисайдцами" истекает летом 2018 года.

Напомним, что в текущем сезоне де Фрай на клубном уровне во всех турнирах провел три матча и не отметился результативными действиями.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Yurigo

Захотели и сразу же подписали до 2018 года. На чуток. Главное - захотеть и все сбудется!

17:00