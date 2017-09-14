"Ливерпуль" хочет подписать де Фрая

Защитник "Лацио" Стефан де Фрай может перейти в "Ливерпуль", сообщает Calciomercato. По информации источника, руководство "красных" хочет подписать 25-летнего голландца на правах свободного агента.

Отметим, что соглашение футболиста с "мерсисайдцами" истекает летом 2018 года.

Напомним, что в текущем сезоне де Фрай на клубном уровне во всех турнирах провел три матча и не отметился результативными действиями.