"Ливерпуль" готов заплатить "Реалу" 20 миллионов евро за Начо

Защитник "Реала" Начо попал в сферу интересов "Ливерпуля", утверждает OkDiario. По информации источника, на приобретении 27-летнего футболиста настаивает главный тренер англичан Юрген Клопп. Предполагается, что "красные" готовы отдать за испанца 20 миллионов евро. Позиции мадридцев и самого игрока пока неизвестны. В этом сезоне Начо провел 12 матчей в чемпионате Испании, отметившись одной результативной передачей.