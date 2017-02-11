09:53 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Ливерпуль" готов заплатить "Реалу" 20 миллионов евро за Начо

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Защитник "Реала" Начо попал в сферу интересов "Ливерпуля", утверждает OkDiario. По информации источника, на приобретении 27-летнего футболиста настаивает главный тренер англичан Юрген Клопп. Предполагается, что "красные" готовы отдать за испанца 20 миллионов евро. Позиции мадридцев и самого игрока пока неизвестны. В этом сезоне Начо провел 12 матчей в чемпионате Испании, отметившись одной результативной передачей.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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изсибири

И причём это только за блюдо мексиканской кухни, а не за футболиста!

10:38

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