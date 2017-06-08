"Ливерпуль" готов заплатить 40 миллионов евро за вингера "Спортинга"

Полузащитник "Спортинга" Желсон Мартинш может перебраться в Англию. Как сообщает A Bola, интерес к 22-летнему вингеру проявляет "Ливерпуль". По данным источника, он рассматривается в качестве альтернативы игроку "Ромы" Мохамеду Салаху, которого "красные" тоже пытались купить.
Сумма отступных за Мартинша составляет 60 миллионов евро, однако "Ливерпуль" хочет договориться о покупке игрока за 40 миллионов.
баламошка
Пусть Лучше купят у нас Макеева. А ещё лучше - пусть купят у нас за 40 лямов Юрана.
17:54
Смерть сусликам
Да они там в англии совсем уже головой двинулись, за кого они такие деньги дают, он в португалии 1 раз в 5-6 матчах забивает, и это в португалии где все в атаку играют.
17:47