17:39 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Ливерпуль" готов заплатить 40 миллионов евро за вингера "Спортинга"

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Полузащитник "Спортинга" Желсон Мартинш может перебраться в Англию. Как сообщает A Bola, интерес к 22-летнему вингеру проявляет "Ливерпуль". По данным источника, он рассматривается в качестве альтернативы игроку "Ромы" Мохамеду Салаху, которого "красные" тоже пытались купить.

Сумма отступных за Мартинша составляет 60 миллионов евро, однако "Ливерпуль" хочет договориться о покупке игрока за 40 миллионов.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Пусть Лучше купят у нас Макеева. А ещё лучше - пусть купят у нас за 40 лямов Юрана.

17:54

Смерть сусликам

Да они там в англии совсем уже головой двинулись, за кого они такие деньги дают, он в португалии 1 раз в 5-6 матчах забивает, и это в португалии где все в атаку играют.

17:47