"Ливерпуль" готов заплатить 40 миллионов евро за вингера "Спортинга"

Полузащитник "Спортинга" Желсон Мартинш может перебраться в Англию. Как сообщает A Bola, интерес к 22-летнему вингеру проявляет "Ливерпуль". По данным источника, он рассматривается в качестве альтернативы игроку "Ромы" Мохамеду Салаху, которого "красные" тоже пытались купить.

Сумма отступных за Мартинша составляет 60 миллионов евро, однако "Ливерпуль" хочет договориться о покупке игрока за 40 миллионов.