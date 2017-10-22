"Ливерпуль" готов заплатить 4,5 миллиона фунтов за израильского юниора

По сообщениям израильских СМИ, "Ливерпуль" готов предложить 4,5 миллиона фунтов стерлингов за полузащитника Манора Соломона. 18-летний футболист, выступающий за "Маккаби" из Петах-Тиквы, также попал в сферу интересов "Ювентуса". Теоретически, потенциальный трансфер может осложниться связи с тем, что хавбек уже достиг призывного возраста и, по израильским законам, должен отслужить три года в армии.

Соломон дебютировал за основную команду "Маккаби" в ноябре 2016 года. С тех пор он принял участие в 29 матчах, забив четыре гола. (Эли ШВИДЛЕР)