"Ливерпуль" готов продать Сако за 23 миллиона евро

"Ливерпуль" определился с суммой, за которую готов продать защитника Мамаду Сако. Как утверждает BBC, "красные" готовы рассмотреть предложения в размере 23 миллионов евро. В услугах 26-летнего француза заинтересованы "Марсель", "Лион" и "Севилья". Примечателен тот факт, что из-за конфликта с главным тренером Сако ни разу не выходил в этом сезоне на поле в составе первой команды. На его счету 5 матчей и 1 гол за дублеров.

Напомним, что французский защитник перебрался в стан "Ливерпуля" в 2013 году из "ПСЖ". Тогда английский клуб заплатил за трансфер игрока около 19 миллионов евро.