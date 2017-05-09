"Ливерпуль" готов продать Коутинью в "Барселону" за 90 миллионов евро

"Ливерпуль" объявил "Барселоне" цену, за которую согласен продать бразильского полузащитника Филиппе Коутинью, Sport.es. Ранее каталонцы предлагали за 24-летнего футболиста порядка 60 миллионов евро, однако англичане ответили отказом. В этом сезоне он провел 34 матча в клубных турнирах, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.

"Ливерпуль" хочет получить за Коутинью 90 миллионов евро. "Барселона" считает цену завышенной и надеется, что в процесс переговоров вступит сам игрок. Ранее сообщалось, что "Барселона" летом потратит на трансферном рынке 100 миллионов евро, а Коутинью является одним из приоритетных вариантов для клуба.