Лионель Месси: "Во время свадьбы я не знал, что Неймар уйдет в "ПСЖ"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметил, что до последнего не знал о переходе Неймара в "ПСЖ". Ранее сообщалось, что бразилец объявил об этом на свадьбе аргентинца в июне.

- Во время свадьбы я не знал о его решении, - приводит ESPN слова Месси. - До окончания турне по США мы не общались на эту тему. Он говорил, что еще не знает, какое решение примет. Другие говорят, что все знали. Но мы с ним об этом не разговаривали.

Напомним, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом за 222 миллиона евро. В каталонский клуб форвард перебрался из "Сантоса" в 2013 году.