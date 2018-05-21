Лионель Месси: "В "Барселоне" всегда рады таким игрокам, как Гризманн"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметил, что был бы рад увидеть в команде форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. Ранее СМИ сообщали, что аргентинец лично убеждал француза переехать в Каталонию.

- Мне очень нравится игра Гризманна, - приводит Mundo Deportivo слова Месси. - Об этом трансфере очень много разговоров. Не знаю, как получится, но в "Барсе" всегда рады приходу лучших.

По сведениям As, "Барселона" предложит Гризманну контракт на пять лет с зарплатой 15 миллионов евро за сезон, что позволит французу стать вторым по зарплате игроком каталонцев – после Месси.