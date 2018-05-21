05:45 | Футбол — Трансферы

Лионель Месси: "В "Барселоне" всегда рады таким игрокам, как Гризманн"

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметил, что был бы рад увидеть в команде форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. Ранее СМИ сообщали, что аргентинец лично убеждал француза переехать в Каталонию.

- Мне очень нравится игра Гризманна, - приводит Mundo Deportivo слова Месси. - Об этом трансфере очень много разговоров. Не знаю, как получится, но в "Барсе" всегда рады приходу лучших.

По сведениям As, "Барселона" предложит Гризманну контракт на пять лет с зарплатой 15 миллионов евро за сезон, что позволит французу стать вторым по зарплате игроком каталонцев – после Месси.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Stanislav1989

Ну если сам Месси одобрил, то можно переходить.

06:27

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