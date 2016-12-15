"Лион" ведет переговоры с Пепе

"Лион" рассчитывает в зимнее трансферное окно укрепить линию нападения. Как сообщает L'Equipe, на прошлой недели представители клуба встречались с агентами форварда "Анже" Николя Пепе для обсуждения деталей возможного перехода. 21-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара имеет действующий контракт до 2019 года. В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 17 матчах во всех турнирах.

Отмечается, что "Анже" готов расстаться с Пепе за сумму не меньше 10 миллионов евро, поскольку игроком также интересуются "Монако", "Лилль", "Рома", "Ювентус" и "Ньюкасл".