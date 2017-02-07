"Лион" прошлым летом хотел вернуть Фреда

Нападающий "Атлетику Минейру" Фред заявил, что летом прошлого года мог вернуться в "Лион", за который выступал с 2005 по 2009 год. Однако 33-летний бразилец не смог принять предложение "ткачей", так как в июне подписал контракт с бразильским клубом. На счету Фреда 42 гола и 10 голевых передач в 123 встречах в футболке "Лиона", который остается единственной европейской командой в карьере футболиста.

- Я был очень рад получить предложение от "Лиона" прошлым летом, - цитирует France Football Фреда. - Такое не случается часто с игроками моего возраста. Интерес "Лиона" является признанием моей работы. Но на тот момент я только подписал контракт на 2,5 года с "Атлетику", поэтому мне было не просто повернуться спиной к этому клубу. Особенно к тем людям, кто трудился над моим переходом.