14:42 17 января | ФУТБОЛ — Трансферы

"Лион" предложил 15 миллионов евро за Депая

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"Лион" не оставляет попыток заполучить вингера "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая. Как сообщает Sky Sports, французский клуб сделал второе предложение в размере 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игрок, который не получает игровой практики при Жозе Моуринью, зимой может покинуть клуб. В текущем сезоне 22-летний голландец 8 раз выходил на поле, но результативными действиями не отметился.

Напомним, в июне 2015 года "Манчестер Юнайтед" заплатил ПСВ за трансфер Мемфиса Депая 34 миллиона евро.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

сдался ему какой-то Лион - он же с детства за ромбик!

15:56 17 января

Darkman79

А Федун вместо Депая купил дедушку Самедова...тьфу

15:50 17 января

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