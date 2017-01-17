"Лион" предложил 15 миллионов евро за Депая

"Лион" не оставляет попыток заполучить вингера "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая. Как сообщает Sky Sports, французский клуб сделал второе предложение в размере 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игрок, который не получает игровой практики при Жозе Моуринью, зимой может покинуть клуб. В текущем сезоне 22-летний голландец 8 раз выходил на поле, но результативными действиями не отметился.

Напомним, в июне 2015 года "Манчестер Юнайтед" заплатил ПСВ за трансфер Мемфиса Депая 34 миллиона евро.