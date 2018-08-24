"Лион" отклонил предложение "Вольфсбурга" по Корне, которым интересовался "Спартак"

Нападающий "Лиона" Максвел Корне может продолжить карьеру в "Вольфсбурге". По информации L'Equipe, французский клуб отклонил последнее предложение по 21-летнему ивуарийцу, но выдвинул свое. "Ткачи" хотят получить 18 миллионов евро, а также 2 миллиона евро в будущем в качестве бонусов. Кроме того, в соглашении должна быть прописана выплата "Лиону" 20 процентов от суммы следующей продажи игрока.

Напомним, год назад СМИ писали об интересе к Корне со стороны "Спартака". Однако тогда клубам не удалось договориться о трансфере.

"Спартак" не смог договориться с "Лионом" о трансфере Корне