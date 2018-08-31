"Лион" не будет продавать Корне

Нападающий "Лиона" Максвел Корне останется в французском клубе. "Вольфсбург" хотел приобрести 21-летнего ивуарийца и был готов заплатить 20 миллионов евро. Однако в пятницу президент "Лиона" Жан-Мишель Олас в интервью RMC сообщил, что игрок не покинет команду этим летом.

Напомним, год назад СМИ писали об интересе к Корне со стороны "Спартака". Однако тогда клубам не удалось договориться о трансфере.

"Лион" отклонил предложение "Вольфсбурга" по Корне, которым интересовался "Спартак" //

"Лион" ведет переговоры о продаже Корне в "Вольфсбург" //

"Вольфсбург" заплатит 20 миллионов евро за Корне, которым интересовался "Спартак"