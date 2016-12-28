Линделеф не перейдет в "МЮ" в зимнее трансферное окно

Защитник "Бенфики" Виктор Линделеф не перейдет в "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно, утверждает BBC. По информации источника, главный тренер английского клуба Жозе Моуринью доволен формой Фила Джонса и Маркоса Рохо и не планирует усиления защитной линии зимой.

Ранее сообщалось, что трансфер откладывается из-за проблем "Бенфики" с бывшим клубом 22-летнего шведа. "Вестерос", в котором 22-летний защитник начинал карьеру, требует у "орлов" 250 тысяч евро, перед тем как их воспитанник сменит команду.