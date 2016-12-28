21:26 | ФУТБОЛ — Трансферы

Линделеф не перейдет в "МЮ" в зимнее трансферное окно

0
0
0

Защитник "Бенфики" Виктор Линделеф не перейдет в "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно, утверждает BBC. По информации источника, главный тренер английского клуба Жозе Моуринью доволен формой Фила Джонса и Маркоса Рохо и не планирует усиления защитной линии зимой.

Ранее сообщалось, что трансфер откладывается из-за проблем "Бенфики" с бывшим клубом 22-летнего шведа. "Вестерос", в котором 22-летний защитник начинал карьеру, требует у "орлов" 250 тысяч евро, перед тем как их воспитанник сменит команду.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбербанк отгулял 6-й новогодний корпоратив на 3000 человек в стиле ...

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ