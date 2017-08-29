"Лилль" и "Марсель" включились в борьбу за Абденнура

Защитник "Валенсии" Аймен Абденнур может продолжить карьеру во Франции, как утверждает L'Equipe. 28-летний игрок сборной Туниса до сих пор не дал ответ "Зениту"​, так как в переговоры с тунисцем вступили "Лилль" и "Марсель". Футболист намерен рассмотреть предложения французских клубов до того, как давать ответ российской команде.

Как ранее сообщал "СЭ", петербургский клуб намерен арендовать Абденнура на один сезон. При этом в соглашении будет предусмотрена возможность продления аренды еще на год.

Абденнур выступает за "Валенсию" с 2015 года, всего за команду он провел 43 матча, в которых не отметился результативными действиями. Ранее футболист играл за "Тулузу", "Монако" и "Вердер".

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