"Лилль" арендует игрока "Ромы" с правом выкупа за 18 миллионов евро

Полузащитник "Ромы" Жерсон в ближайшее время может сменить клуб, сообщает Canal Plus. "Лилль" провел переговоры с итальянским клубом о приобретении игрока и отмечается, что сделка была оформлена.

Французский клуб арендует 19-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа игрока за 18 миллионов евро. В понедельник Жерсон отправится на медицинское обследование. Бразилец перешел в "Рому" летом 2016 года из "Флуминенсе" и не смог пробиться в основной состав команды. Всего он провел 11 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.